Trabzonspor Cenk’le anlaştı
Teknik direktör Ali Tandoğan, Trabzonspor'un Altay'ın 19 yaşındaki stoperi Cenk Özkacar ile anlaştığını söyledi.
Radyospor'a konuşan Tandoğan, "Trabzon benden Malle, Serdar Güncü ve Cenk hakkında bilgi aldı. Cenk çok genç bir oyuncu. Uzun vadede transfer olacağı takıma katkı sağlar. Trabzonspor, Cenk ile 3 yıllık anlaşma sağladı diye duydum" dedi. Cenk bu sezon 9 maçta oynadı.
- 19.6.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Trabzonspor Cenk’le anlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.