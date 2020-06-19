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19 Haziran 2020, Cuma
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Cenk’le anlaştı

Trabzonspor Cenk’le anlaştı

Teknik direktör Ali Tandoğan, 'un Altay'ın 19 yaşındaki stoperi Cenk Özkacar ile anlaştığını söyledi.

Radyospor'a konuşan Tandoğan, "Trabzon benden Malle, Serdar Güncü ve Cenk hakkında bilgi aldı. Cenk çok genç bir oyuncu. Uzun vadede transfer olacağı takıma katkı sağlar. , Cenk ile 3 yıllık anlaşma sağladı diye duydum" dedi. Cenk bu sezon 9 maçta oynadı.

  1. 19.6.2020
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