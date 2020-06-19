Trabzonspor Cenk’le anlaştı

Radyospor'a konuşan Tandoğan, "Trabzon benden Malle, Serdar Güncü ve Cenk hakkında bilgi aldı. Cenk çok genç bir oyuncu. Uzun vadede transfer olacağı takıma katkı sağlar. Trabzonspor, Cenk ile 3 yıllık anlaşma sağladı diye duydum" dedi. Cenk bu sezon 9 maçta oynadı.