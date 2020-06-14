Trabzonspor'dan mesaj! 'Masa başı senaryoları tutmayacak! Hepinizi hem sahada hem masada...' - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Haziran 2020, Pazar
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Trabzonspor'dan mesaj! "Masa başı senaryoları tutmayacak! Hepinizi hem sahada hem masada..."

Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Trabzonspor'da yönetici Ertuğrul Doğan, önemli açıklamalarda bulundu. Bordo mavili kulübün yöneticisi, futbol camiasına mesaj verirken, "Masa başında kurguladığınız senaryolar artık tutmayacak!" dedi. İşte detaylar...
14 Haziran 2020 Pazar 13:34 Güncelleme: 14.06.2020 13:34
Trabzonspor'dan mesaj! Masa başı senaryoları tutmayacak! Hepinizi hem sahada hem masada...

Camianın şampiyonluğa olan inancı bir kat daha artarken, Trabzonsporlu yönetici Ertuğrul Doğan "Hem sahada hem masada..." mesajı yolladı.

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Trabzonspor'dan mesaj! Masa başı senaryoları tutmayacak! Hepinizi hem sahada hem masada...

Güzel günlere yakın bir bordo-mavi var. Bu inancın ve umudun sebebi de üç aylık bir araya rağmen futboldan kopmayan eksik kalmasına rağmen üç puanı üç golle alan bir Trabzonspor olması.

Trabzonspor'dan mesaj! Masa başı senaryoları tutmayacak! Hepinizi hem sahada hem masada...

Süper Lig'in 27. haftasında Göztepe'ye konuk olan bordo mavililer, iyi oyun ve iyi skorla taraftarını memnun etmeyi başardı.

Trabzonspor'dan mesaj! Masa başı senaryoları tutmayacak! Hepinizi hem sahada hem masada...

Hem de kaptanı, saha içi lideri Jose Sosa olmamasına rağmen.

Trabzonspor'dan mesaj! Masa başı senaryoları tutmayacak! Hepinizi hem sahada hem masada...

ŞAMPİYONLUĞA BİR ADIM DAHA YAKLAŞILDI
Hüseyin Çimşir yönetiminde, Göztepe gibi zorlu bir rakip karşısında sergilenen akıllı oyun ve 3-1'lik skor, takımı şampiyonluğa bir adım daha yaklaştırdı.

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