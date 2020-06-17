Trabzonspor borsada tavan yaptı!
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer 2-1'in rövanşında Ülker Stadyumu'nda zorlu rakibini 3-1 yenerek hem 23 yıllık galibiyet hasretine son verdi hem de final biletini kaptı. Trabzonspor'un Fenerbahçe galibiyeti sonrası Borsa İstanbul'da işlem gören hisseleri de güne yükselişle başladı.
Bordo Mavililerin hem lig hem kupa da finale yaklaşmasıyla yatırımcıların da gözdesi oldu. Trabzonspor Sportif AŞ'nin hisseleri dünkü yükselişini sürdürdü. Borsa İstanbul'da işlem gören hisseler bugün güne yüzde 9.3'lük artışla başladı.
Trabzonspor'un hisseleri 7.2 liradan işlem görürken, şirketin piyasa değeri de 2 milyar liraya yaklaşıyor. Borsa İstanbul'da Trabzonspor'un eğeri 1.7 milyar lira seviyesinde.
Uzmanlar, "Hem şampiyonluk hem Türkiye kupasındaki heyecanın borsaya yansıdığını gözlemliyoruz. Trabzonspor'un ligler başladıktan sonra performansından bir şey kaybetmemesi nedeniyle yatırımcıların güveni de arttı. Ayrıca Şampiyonlar Ligi için UEFA ile görüşmelerin umutlu başlaması da hisselere yansıyor. Eğer UEFA ceza vermeseydi bugün çok daha iyi bir seneryo ile karşılaşılırdı" dedi.
- 17.06.2020
- Güncelleme: 17.06.2020 11:24
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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