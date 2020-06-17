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17 Haziran 2020, Çarşamba
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borsada tavan yaptı!

Trabzonspor borsada tavan yaptı!

yarı final rövanş maçında ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer 2-1'in rövanşında Ülker Stadyumu'nda zorlu rakibini 3-1 yenerek hem 23 yıllık galibiyet hasretine son verdi hem de final biletini kaptı. Trabzonspor'un Fenerbahçe galibiyeti sonrası 'da işlem gören hisseleri de güne yükselişle başladı.

Bordo Mavililerin hem lig hem kupa da finale yaklaşmasıyla yatırımcıların da gözdesi oldu. Sportif AŞ'nin hisseleri dünkü yükselişini sürdürdü. 'da işlem gören hisseler bugün güne yüzde 9.3'lük artışla başladı.

Trabzonspor'un hisseleri 7.2 liradan işlem görürken, şirketin piyasa değeri de 2 milyar liraya yaklaşıyor. Borsa 'da Trabzonspor'un eğeri 1.7 milyar lira seviyesinde.

Uzmanlar, "Hem şampiyonluk hem Türkiye kupasındaki heyecanın borsaya yansıdığını gözlemliyoruz. Trabzonspor'un ligler başladıktan sonra performansından bir şey kaybetmemesi nedeniyle yatırımcıların güveni de arttı. Ayrıca Şampiyonlar Ligi için ile görüşmelerin umutlu başlaması da hisselere yansıyor. Eğer UEFA ceza vermeseydi bugün çok daha iyi bir seneryo ile karşılaşılırdı" dedi.

  1. 17.06.2020
  2. Güncelleme: 17.06.2020 11:24
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