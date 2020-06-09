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09 Haziran 2020, Salı
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Parmak önde

Parmak önde

Koronavirüs günlerinde , 'dan ayrılmıştı. bu bölgede Abdulkadir Parmak veya Doğan Erdoğan'ı kullanacak.

Koronavirüs günlerinde , 'dan ayrılmıştı. bu bölgede Abdulkadir Parmak veya Doğan Erdoğan'ı kullanacak. 41 yaşındaki çalıştırıcının, tercihini Parmak'tan yana yapması bekleniyor. Guilherme ile Ekuban arasında da ciddi bir forma rekabeti var. Bu kararını maç günü verecek.
  1. 9.6.2020
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