Savaşıp kazanırız

UEFA'nın Trabzonspor'u Finansal Fair- Play'e uymaması sebebiyle 1 yıl men cezası vermesi üzerine başkan Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu. Son dönemde kar açıklayan bordo-mavililer, verilen bu karara tepki gösterirken başkan Ağaoğlu ise savaşıp bu mücadeleyi de kazanacaklarını söyledi. Ağaoğlu "UEFA çok yanlış bir değerlendirme yaptı, sonucunda da bu kararı verdi. Çok kısa süre içinde bu kararın CAS'tan döneceğine olan inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.



Ahmet Ağaoğlu hiçbir başarının altın tepsi içinde kendilerine sunulmadığını belirtti. Bordo-mavili kulübün başkanı "Ne kadar haklı olursanız olun, ortaya ciddi bir mücadele koymadan, savaşmadan kazanılan başarı, elde edilen başarı yoktur. Zaten yönetime geldiğimizden beri sadece futbolla uğraşmıyoruz. Çok farklı sıkıntılarla mücadele ediyoruz. Bunlara alıştık. İsviçre'deki hukuk büromuzla birlikte hukuki süreci başlattık" dedi.



SİZLER SAKİN KALIN

"Mücadele bizimdir, görev bizimdir. 2019'daki mücadelenin farklı boyutta biraz daha kapsamlısını vereceğiz. Endişemiz yok. Bizim önümüzde şu anda 8 haftalık bir lig süreci ve Türkiye Kupası var. Camiamız sakin kalsın. Taraftarımız oynayacağımız bu maçlara odaklansın."



TFF İLE YÜRÜTÜYORUZ

"TFF ve UEFA'ya kurum olarak tepki gösteriliyor. Şu kadarını söyleyebilirim bu dosyada TFF bizimle birlikte mücadale veriyor. Karar UEFA'nın bağımsız bir kurumu tarafından verildiği için UEFA'ya da tepki göstermenin anlamlı olmadığını düşünüyorum. Olay kontrolümüz altında."



BİZE BIRAKIN

"Bu kararın ardından futbolcularla görüştük. Siz şampiyon olun, biz de sizi Şampiyonlar Ligi'ni götüreceğiz dedik. Şampiyon olmak sizin göreviniz, sizi oraya götürmek bizim görevimiz. Süreç uzayabilir ama asla aleyhimize olmayacak. Herkes lig ve kupa maçlarına konsantre olsun."



TÜRKİYE TEK YÜREK

UEFA'nın Trabzonspor'u Avrupa Kupaları'ndan 1 yıl men etmesine tüm Türkiye'den ortak tepki geldi. Bordo-mavililerin bu haklı davasına renk ayırt etmeden Galatasaraylısı, Fenerbahçelisi, Beşiktaşlısı da katıldı, UEFA'ya tepkilerini gösterdiler. Sadece Trabzonsporlular değil ezeli rakipleri de Karadeniz devinin yanında olarak bu kararın mutlaka CAS'tan dönmesi gerektiği konusunda tek yürek oldular.



BU KARAR BOZULUR

Hakemi Avukat Emin Özkurt, Trabzonspor'un aldığı 1 yıllık men cezasının haksız olduğunu belirtti. Özkurt şöyle konuştu: "Trabzonspor için bitmiş veya kesinleşmiş bir şey yok. Çünkü spor hukukunun en üst yapısı UEFA değildir, CAS asıl kararı veren yerdir. Bu karar bozulabilir. Trabzonspor, CAS'tan hızlı bir yargılama isteyecektir. Böylece sonucu da Avrupa Kupaları başlamadan önce netleşir."



AC MILAN ÖRNEĞİ VAR

Bordo-mavili kulüp, CAS'a yaptığı başvuruda Galatasaray ve Milan örneklerini de sunacak. Cimbom, CAS'ta yaptığı savunmayı kazanmıştı. Milan ise UEFA'dan 1 yıl men cezası almış ancak bu karar CAS'tan geri dönmüştü. Milan örneğinde CAS, İtalyan ekibinin cezasını onaylamamış, UEFA'nın konuyu bir kez daha incelemesini talep etmişti. Böylelikle Milan, Avrupa Kupaları'nda katılım hakkı elde etmişti.



BİZE GELEN 10. CEZA!

UEFA, Finansal Fair-Play kurallarını hiçe sayan birçok Avrupa devi hakkında soruşturma dahi başlatmazken mevzu Türk kulüpleri olunca ceza konusunda bonkör davranıyor. UEFA Ceza Kurulları bugüne kadar farklı davalarda 10 Türk ekibini Avrupa Kupaları'ndan men etti. UEFA'nın en çok ceza verdiği ülke Türkiye. Ülkemizi Romanya ve Ukrayna takımları takip ediyor. Birçok ülke bu çifte standart yüzünden UEFA'ya tepkili.