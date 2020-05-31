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31 Mayıs 2020, Pazar
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Takım bugün izinli

Takım bugün izinli

bugün izin yapacak. heyet, Covid-19 tehlikesinin azalmasına rağmen halen sürmesi nedeniyle oyunculardan kendilerine dikkat etmelerini istedi, aileleri ile birlikte dinlenmelerini tavsiye etti.

bugün izin yapacak. heyet, Covid-19 tehlikesinin azalmasına rağmen halen sürmesi nedeniyle oyunculardan kendilerine dikkat etmelerini istedi, aileleri ile birlikte dinlenmelerini tavsiye etti. Çalışmalara yarın kaldığı yerden devam edilecek.

  1. 31.5.2020
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