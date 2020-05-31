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31 Mayıs 2020, Pazar
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Göztepe provası

Antrenmandaki çift kale, maç havasında geçti. Çimşir, oyuncuları sık sık uyardı.

Hazırlıklar devam ediyor. Dünkü antrenmanda taktik çift kale maç yapıldı. Uzun zamandır U-19 takımından oyuncuların da katıldığı idmanda genç oyuncularla tecrübeli oyuncuların karmasından oluşan iki takım karşılaştı. Basına kapalı gerçekleştirilen maç, karşılaşmasının provası şeklinde geçti. Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in sık sık oyunu durdurarak, oyuncularına uyarılarda bulunması dikkat çekti.

  1. 31.5.2020
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