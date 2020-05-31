Dur! Uğurcan var

Kalenin güvencesi Uğurcan Çakır formunu koruyor. Başarılı file bekçisi, önceki akşamki çalışmada Erce ile birlikte adeta yıldızlaştı. İkili, birbirinden harika kurtarışlara imza atarak birçok pozisyonda golcülere geçit vermedi. Futbolcular, karşılaşmanın ardından iki kaleciyi performanslarından dolayı özel olarak kutladı.