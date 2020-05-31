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31 Mayıs 2020, Pazar
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Dur! Uğurcan var

Dur! Uğurcan var

Kalenin güvencesi formunu koruyor. file bekçisi, önceki akşamki çalışmada Erce ile birlikte adeta yıldızlaştı.

Kalenin güvencesi formunu koruyor. file bekçisi, önceki akşamki çalışmada Erce ile birlikte adeta yıldızlaştı. İkili, birbirinden harika kurtarışlara imza atarak birçok pozisyonda golcülere geçit vermedi. Futbolcular, karşılaşmanın ardından iki kaleciyi performanslarından dolayı özel olarak kutladı.

  1. 31.5.2020
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