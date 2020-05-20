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20 Mayıs 2020, Çarşamba
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Bayraklı kutlama

Bayraklı kutlama

'un dünkü idmanında teknik heyet ve futbolcular 'ü Anma, Gençlik ve 'nı kutladılar. Bayrağımızla birlikte poz verdiler. Birçok kulüp de benzer kareler paylaştı.

'un dünkü idmanında teknik heyet ve futbolcular 'ü Anma, Gençlik ve 'nı kutladılar. Bayrağımızla birlikte poz verdiler. Birçok kulüp de benzer kareler paylaştı.
  1. 20.5.2020
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