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18 Mayıs 2020, Pazartesi
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19 Mayıs köprüdür

Başkan , 'ü Anma, Gençlik ve öncesi bir mesaj yayınladı.

Başkan , 'ü Anma, Gençlik ve öncesi bir mesaj yayınladı. Ağaoğlu "Atatürk gençliği bu ülkenin geleceği ve bağımsız Cumhuriyeti'nin en büyük teminatıdır. 19 Mayıslar geçmiş ve geleceğimizin yıkılmaz köprüleridir. Tüm vatandaşlarımızın bu bayramını coşkuyla kutluyorum" diye konuştu.
  1. 18.5.2020
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