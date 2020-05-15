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15 Mayıs 2020, Cuma
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Ağaoğlu’ndan Çebi’ye mesaj

Ağaoğlu’ndan Çebi’ye mesaj

Başkan Ahmet Ağaoğlu, testi pozitif çıkan Kulübü Başkanı için açıklama yaptı.

Ağaoğlu, "Sayın 'nin COVID-19 testinin pozitif çıktığını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisinin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyorum" dedi.

  1. 15.5.2020
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