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10 Mayıs 2020, Pazar
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Geçmiş olsun !

Geçmiş olsun Beşiktaş!

Bir futbolcusu ile çalışanında koronavirüs tespit edilen 'a 'dan da 'geçmiş olsun' mesajı geldi. Kararı büyük üzüntüyle öğrendiklerini belirten yönetim, "Camianıza geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, futbolcu ve çalışanınızın kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" dedi.

Bir futbolcusu ile çalışanında koronavirüs tespit edilen 'a 'dan da 'geçmiş olsun' mesajı geldi. Kararı büyük üzüntüyle öğrendiklerini belirten yönetim, "Camianıza geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, futbolcu ve çalışanınızın kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" dedi.
  1. 10.5.2020
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