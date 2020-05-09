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09 Mayıs 2020, Cumartesi
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alkışlarla

Kenan Sönmez alkışlarla

ekibinin eski yöneticilerinden , bir süredir corona virüsü ile mücadele ediyordu. 14 gün boyunca tedavi gören Sönmez ve ailesinin son testleri negatife döndü.

ekibinin eski yöneticilerinden , bir süredir corona virüsü ile mücadele ediyordu. 14 gün boyunca tedavi gören Sönmez ve ailesinin son testleri negatife döndü. Sönmez ailesi, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden taburcu edildi. camiası da geçmiş olsun mesajlarını iletti.

  1. 9.5.2020
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