Kenan Sönmez alkışlarla

Karadeniz ekibinin eski yöneticilerinden Kenan Sönmez, bir süredir corona virüsü ile mücadele ediyordu. 14 gün boyunca tedavi gören Sönmez ve ailesinin son testleri negatife döndü. Sönmez ailesi, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden taburcu edildi. Trabzonspor camiası da geçmiş olsun mesajlarını iletti.