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06 Mayıs 2020, Çarşamba
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İki taraftara anma mesajı

İki taraftara anma mesajı

, 5 Mayıs 1996'da oynanan maçı sonrası yaşamlarına son veren taraftarlarını andı. Bordo-mavili kulübün resmi hesaplarından yapılan açıklamada " ve 'i saygıyla anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" denildi.

Trabzonspor Kulübü, 5 Mayıs 1996'da oynanan maçı sonrası yaşamlarına son veren taraftarlarını andı. Bordo-mavili kulübün resmi hesaplarından yapılan açıklamada " ve 'i saygıyla anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" denildi.
  1. 6.5.2020
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