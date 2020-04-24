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24 Nisan 2020, Cuma
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’ye dönebilsem

Schalke’ye dönebilsem

Büyük bir yetenek olan ancak kafasını bir türlü futbola veremediği için istediği yerlere gelemeyen eski 'dan mesaj var.

Büyük bir yetenek olan ancak kafasını bir türlü futbola veremediği için istediği yerlere gelemeyen eski 'dan mesaj var. Fırtına'nın ardından İskoç Ligi ekiplerinden Heart'a transfer olan 23 yaşındaki futbolcu "'de tutunamadığım için pişmanım. Keşke imkanım olsa da yine oraya dönebilsem" dedi.
  1. 24.4.2020
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