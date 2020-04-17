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17 Nisan 2020, Cuma
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'dan çok etkilendim

Sosa'dan çok etkilendim

'un başarılı futbolcusu Abdülkadir Ömür samimi açıklamalarda bulundu. Genç futbolcu, " önceki senelerde çok durgundu. herkesi etkileyen bir yetenek, onunla gerçekten iyi ilişkimiz var. Ben onu, o da beni seviyor. Çok iyi bir karakter" dedi.

Karantina günlerini ailesiyle birlikte Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde geçiren Abdülkadir Ömür, kendisine verilen program dahilinde çalışmalarını sürdürüyor. Köpeği ile birlikte vakit geçirmeyi seven yıldız oyuncu, 'in başlamasını ise sabırsızlıkla bekliyor. İnstagram hesabından canlı yayın yapan Ömür, kaptan 'nın çok özel bir oyuncu olduğunu belirterek, "Sosa önceki senelerde çok durgundu ve bazı sıkıntıları vardı. Tartışıldığı zamanlarda bile neler yapabileceğini gösteriyordu. O zamanlar ben anlamıyordum ama antrenmanlarda onunla aynı takımda olmayı çok istiyordum ve mutlu oluyordum. Ben pas yapmayı seven bir oyuncuyum. Sosa ile de pas yapmayı çok seviyorum. herkesi etkileyen bir yetenek. Onunla iyi bir ilişkimiz var. Ben onu, o da beni seviyor. Çok iyi bir karakter" diye konuştu.

HAYALIM MESSI ILE OYNAMAK

Birçok Avrupa kulübünün transfer listesinde olan yetenekli futbolcu, en büyük hedefinin 'yi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmek olduğunu söyledi. Çocukluğundan beri 'da oynamayı hayal ettiğini belirten 20 yaşındaki yıldız oyuncu, "Barcelona'nın maçlarını izlemekten büyük bir keyif alıyorum. Iniesta'yı örnek alıyorum. Sahadaki duruşu ve saygınlık olarak önemli bir isim. Yetenek olarak ise beni Messi'ye benzettikleri için 2-3 sene içinde eğer ona yetişebilirsek onunla birlikte oynama hayalim var. Büyük bir Messi hayranıyım. En büyük hedeflerimden biri Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek. Hayalim Barcelona'da forma giymek ve tabii ki yetişebilirsem Messi ile birlikte oynamak" ifadelerini kullandı.

TEMPO YAKALAMIŞTI

29 Ağustos'ta Avrupa Ligi play-off mücadelesinde AEK ile oynanan maçta yaşadığı sakatlığın ardından menisküs ameliyatı olan Abdülkadir Ömür, uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. maçında Sosa'nın yerine 87. dakikada oyuna girerek sahalara tekrar dönen oyuncu, 1-1 beraberlikle biten FK sınavında 20 dakika, 3-1 kazanılan maçında 90 dakika, 1-1 beraberlikle sona eren maçında ise ayağında ağrı hissetmesi üzerine oyundan çıkmıştı. Sakatlığının ardından iyi bir dönüş yaparak tempo yakalamaya çalışan yıldız oyuncu, liglere ara verilmesiyle özlem duyduğu futbola dönmek için sabırsızlanıyor.

  1. 17.4.2020
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