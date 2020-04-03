Alexander Sörloth transferi için Milan'dan sürpriz atak! O yönetici devrede | Son dakika Sörloth transfer haberleri - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
03 Nisan 2020, Cuma
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Haberler Trabzonspor Düğmeye bastılar! Sörloth transferi için dünya devinin yöneticisi devreye girdi

transferi için 'dan sürpriz atak! O yönetici devrede

Alexander Sörloth transferi için Milan'dan sürpriz atak! O yönetici devrede

transferinde son dakika... Sezon başında Premier Lig ekibi Crystal Palace'dan bordo mavili kulübe kiralık olan Norveçli golcü, attığı gollerle takımını zirveye taşırken, Avrupa transfer piyasasında da adını üst sıralara yazdırmayı başardı. Bu kez transfer iddiası İtalya'dan geldi... Calcionline.com adlı internet sitesinde yer alan habere göre; Sörloth transferi için devreye girdi ve operasyonda kilit ismi devreye soktu! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'un yıldız golcüsü için pazarı iyiden iyiye kızışıyor... Daha önce ve Napoli kulüplerinin kendisiyle ilgilendiği bilinen Norveçli golcü için bu kez sürpriz bir iddia gündeme geldi.

İtalyan medyasında yer alan habere göre, sezon başında Premier Lig ekibi Crystal Palace'dan bordo mavili kulübe kiralık gelen Sörloth için Çizme'de büyük bir transfer girişimi başladı.

Daha önce İspanyol devi Real Madrid'in Sörloth için yakın temasta bulunduğu aktarılan haberde, bu kez 'ın devreye girdiği yazıldı. Öte yandan kırmızı-siyahlıların dev operasyonda kilit bir ismi devreye soktuğu aktarıldı.

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Milan'ın Sörloth transferindeki ciddiyetinden bahsedilen haberde, İtalyan devinin bu girişim için devreye kulüp 'su 'i bizzat devreye soktuğu yazıldı.

SÖRLOTH: TRABZONSPOR'A VERİLMİŞ SÖZÜM VAR

Öte yandan Sörloth, yaptığı açıklamada son sözün Trabzonspor'da olduğunu ve bordo mavili kulübe verdiği bir sözü olduğu aktarırken, Norveç basınına verdiği röportajda, "Real Madrid yer yüzünün en büyük takımlarından birisi. 'Oynamak istemiyorum' dersem bana kimse inanmaz. İsterim. Hem de çok. Ama benim Trabzonspor'a verilmiş bir sözüm var. Zaten kulübümle anlaşmadan Real Madrid'e bile olsa gidemem. Bu Bayern için de geçerli. Beni Lewandowski ile kıyaslamaları da bir onur. Ama Trabzon'un ikna edilmesi gerekiyor. Çünkü beni seven, bana saygı duyan, benim de çok sevdiğim ve saygı duyduğum bir takımdayım" dedi.

  1. 03.04.2020
  2. Güncelleme: 03.04.2020 14:56
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