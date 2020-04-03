Alexander Sörloth transferi için Milan'dan sürpriz atak! O yönetici devrede
Alexander Sörloth transferinde son dakika... Sezon başında Premier Lig ekibi Crystal Palace'dan bordo mavili kulübe kiralık transfer olan Norveçli golcü, attığı gollerle takımını zirveye taşırken, Avrupa transfer piyasasında da adını üst sıralara yazdırmayı başardı. Bu kez transfer iddiası İtalya'dan geldi... Calcionline.com adlı internet sitesinde yer alan habere göre; Sörloth transferi için Milan devreye girdi ve operasyonda kilit ismi devreye soktu! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Trabzonspor'un yıldız golcüsü Alexander Sörloth için transfer pazarı iyiden iyiye kızışıyor... Daha önce Real Madrid ve Napoli kulüplerinin kendisiyle ilgilendiği bilinen Norveçli golcü için bu kez sürpriz bir iddia gündeme geldi.
İtalyan medyasında yer alan habere göre, sezon başında Premier Lig ekibi Crystal Palace'dan bordo mavili kulübe kiralık gelen Sörloth için Çizme'de büyük bir transfer girişimi başladı.
Daha önce İspanyol devi Real Madrid'in Sörloth için yakın temasta bulunduğu aktarılan haberde, bu kez Milan'ın devreye girdiği yazıldı. Öte yandan kırmızı-siyahlıların dev operasyonda kilit bir ismi devreye soktuğu aktarıldı.
IVAN GAZIDIS SÖRLOTH İÇİN DÜĞMEYE BASTI!
Milan'ın Sörloth transferindeki ciddiyetinden bahsedilen haberde, İtalyan devinin bu girişim için devreye kulüp CEO'su Ivan Gazidis'i bizzat devreye soktuğu yazıldı.
SÖRLOTH: TRABZONSPOR'A VERİLMİŞ SÖZÜM VAR
Öte yandan Sörloth, yaptığı açıklamada son sözün Trabzonspor'da olduğunu ve bordo mavili kulübe verdiği bir sözü olduğu aktarırken, Norveç basınına verdiği röportajda, "Real Madrid yer yüzünün en büyük takımlarından birisi. 'Oynamak istemiyorum' dersem bana kimse inanmaz. İsterim. Hem de çok. Ama benim Trabzonspor'a verilmiş bir sözüm var. Zaten kulübümle anlaşmadan Real Madrid'e bile olsa gidemem. Bu Bayern için de geçerli. Beni Lewandowski ile kıyaslamaları da bir onur. Ama Trabzon'un ikna edilmesi gerekiyor. Çünkü beni seven, bana saygı duyan, benim de çok sevdiğim ve saygı duyduğum bir takımdayım" dedi.
- 03.04.2020
- Güncelleme: 03.04.2020 14:56
- Fenerbahçe'de flaş gelişme! Emre Belözoğlu son kararını verdi
- Galatasaray'da 100 milyonluk kriz! Gözler onun üstünde
- Görüşmelerde mutlu son! Galatasaray'dan kiralık operasyonu
- Falcao yönetimin indirim talebini reddetti! 10 milyon euroya 'Evet' dedi
- Transferde flaş gelişme! Arda Turan bombası ve Galatasaray...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Alexander Sörloth transferi için Milan'dan sürpriz atak! O yönetici devrede haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.