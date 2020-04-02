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02 Nisan 2020, Perşembe
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Ndiaye ameliyat oldu

Ndiaye ameliyat oldu

Ara döneminde 'den alınan Badou Ndiaye'ye operasyon yapıldı. Bordo- mavili takım, 29 yaşındaki Senegalli orta sahanın sol dizinde yaşadığı problemlerin artması üzerine ameliyat kararı verdi.

Ara döneminde 'den alınan Badou Ndiaye'ye operasyon yapıldı. Bordo- mavili takım, 29 yaşındaki Senegalli orta sahanın sol dizinde yaşadığı problemlerin artması üzerine ameliyat kararı verdi. 'e verilen arayı değerlendirmek isteyen Fırtına, 'nde oyuncuyu ameliyat ettirdi. Sol diz dış menisküsünde ufak bir yırtığı bulunan oyuncu başarılı bir operasyon geçirirken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
  1. 2.4.2020
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