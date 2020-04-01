Beklerin kralları! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
01 Nisan 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Beklerin kralları!

Beklerin kralları!

Beklerin kralları!

Fırtına'nın sağ beki Pereira ve sol beki Novak performanslarıyla parmak ısırtıyor. oldukları günden bu yana bölgelerinin en iyi isimlerinden olan ikili, beraber oynadıkları maçlarda farklarını ortaya koydu.

Fırtına'nın sağ beki Pereira ve sol beki Novak performanslarıyla parmak ısırtıyor. oldukları günden bu yana bölgelerinin en iyi isimlerinden olan ikili, beraber oynadıkları maçlarda farklarını ortaya koydu. Pereira ile Novak aynı anda sahaya çıktıkları 58 maçta tam 23 gole direkt katkı sağladı. Pereira 3 kez ağları sarsıp, 9 kez gol pası verirken, Novak 10 gol, 1 asistle oynadı. Novak skorer yönüyle alkış toplarken, Pereira da asistleriyle dikkat çekti.

RAKAMLARIN DİLİ

Süper Lig'de bu sezon oynadığı 26 maçta 15 galibiyet, 8 beraberlik elde eden ve 3 kez mağlup olan , 53 puanla averajla lider durumda yer alıyor.

Fırtına bu sezon ligde 26 maçta en iyi pas trafiğini sahasında 'u 6-2 mağlup ettiği karşılaşmada yakaladı. Yüzde 90'lık bir performans sergiledi.

devi, yine 6-2 kazandığı Kayserispor maçında en çok şutu attı. 31 kez şut denemesinde bulunan Fırtına, 13'ünde isabet sağladı ve 6 gol buldu.

  1. 1.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beklerin kralları! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN