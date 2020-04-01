Beklerin kralları!
Fırtına'nın sağ beki Pereira ve sol beki Novak performanslarıyla parmak ısırtıyor. Transfer oldukları günden bu yana bölgelerinin en iyi isimlerinden olan ikili, beraber oynadıkları maçlarda farklarını ortaya koydu.
Fırtına'nın sağ beki Pereira ve sol beki Novak performanslarıyla parmak ısırtıyor. Transfer oldukları günden bu yana bölgelerinin en iyi isimlerinden olan ikili, beraber oynadıkları maçlarda farklarını ortaya koydu. Pereira ile Novak aynı anda sahaya çıktıkları 58 maçta tam 23 gole direkt katkı sağladı. Pereira 3 kez ağları sarsıp, 9 kez gol pası verirken, Novak 10 gol, 1 asistle oynadı. Novak skorer yönüyle alkış toplarken, Pereira da asistleriyle dikkat çekti.
RAKAMLARIN DİLİ
Süper Lig'de bu sezon oynadığı 26 maçta 15 galibiyet, 8 beraberlik elde eden ve 3 kez mağlup olan Trabzonspor, 53 puanla averajla lider durumda yer alıyor.
Fırtına bu sezon ligde 26 maçta en iyi pas trafiğini sahasında Kayserispor'u 6-2 mağlup ettiği karşılaşmada yakaladı. Yüzde 90'lık bir performans sergiledi.
Karadeniz devi, yine 6-2 kazandığı Kayserispor maçında en çok şutu attı. 31 kez şut denemesinde bulunan Fırtına, 13'ünde isabet sağladı ve 6 gol buldu.
- 1.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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