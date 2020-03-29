Pereira’nın aklı futbolda
Karadeniz Fırtınası'nın 37 yaşındaki sağ beki Joao Pereira'nın aklı fikri futbola dönmekte. Portekizli futbolcu "Evde kal çağrısına uyuyoruz ancak sahaları da özledim. Umarım bu virüsten tüm dünya bir an önce kurtulur ve biz de en iyi bildiğimiz şeyi yapmaya yani futbol oynamaya devam ederiz. Tek temennim bu" ifadelerini kullandı.
- 29.3.2020
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Yorum
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