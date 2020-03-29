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29 Mart 2020, Pazar
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Manoel alkış aldı

Manoel alkış aldı

Bordo-mavili kulübün devre arasında renklerine bağladığı , eşi hamile olmasına rağmen 'ya dönmeyi değil 'de kalmayı tercih etti.

Bordo-mavili kulübün devre arasında renklerine bağladığı , eşi hamile olmasına rağmen 'ya dönmeyi değil 'de kalmayı tercih etti. 30 yaşındaki futbolcunun bu tavrı bordomavili camiayı mest etti. Başkan Ahmet Ağaoğlu, Manoel'in sadece yeteneğiyle değil, karakteriyle de şehre uygun olduğunu söyledi.
  1. 29.3.2020
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