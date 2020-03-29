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29 Mart 2020, Pazar
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Kaptan'ı Sosa dümende!

Trabzonspor Kaptan'ı Sosa dümende!

Corona virüsü sebebiyle lige verilen arada kaptanı takım arkadaşlarıyla yakından ilgilenmeyi sürdürüyor.

Corona virüsü sebebiyle lige verilen arada kaptanı takım arkadaşlarıyla yakından ilgilenmeyi sürdürüyor. Arjantinli yıldız, bordo- mavili oyuncuları sık sık görüntülü şekilde arayarak durumlarını soruyor. 34 yaşındaki futbolcunun corona virüsü günlerinde aldığı bu ekstra sorumluluk camiayı fazlasıyla memnun ediyor.

  1. 29.3.2020
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