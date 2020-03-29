Trabzonspor Kaptan'ı Sosa dümende!

Corona virüsü sebebiyle lige verilen arada Trabzonspor kaptanı Jose Sosa takım arkadaşlarıyla yakından ilgilenmeyi sürdürüyor. Arjantinli yıldız, bordo- mavili oyuncuları sık sık görüntülü şekilde arayarak durumlarını soruyor. 34 yaşındaki futbolcunun corona virüsü günlerinde aldığı bu ekstra sorumluluk camiayı fazlasıyla memnun ediyor.