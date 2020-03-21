Sörloth modaya uydu
Sörloth da tuvalet kağıdı sektirme akımına kapıldı. Tuvalet kağıdıyla hünerlerini kişisel sosyal medya hesabından hikaye olarak paylaşan Norveçli, büyük beğeni topladı.
Sörloth da tuvalet kağıdı sektirme akımına kapıldı. Tuvalet kağıdıyla hünerlerini kişisel sosyal medya hesabından hikaye olarak paylaşan Norveçli, büyük beğeni topladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalmak adına futbolcuların başlattığı bu akım, her gün diğer futbolcuların da katılımıyla büyüyerek devam ediyor.
- 21.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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