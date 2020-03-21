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21 Mart 2020, Cumartesi
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Sörloth modaya uydu

Sörloth modaya uydu

Sörloth da tuvalet kağıdı sektirme akımına kapıldı. Tuvalet kağıdıyla hünerlerini kişisel hesabından hikaye olarak paylaşan Norveçli, büyük beğeni topladı.

Sörloth da tuvalet kağıdı sektirme akımına kapıldı. Tuvalet kağıdıyla hünerlerini kişisel hesabından hikaye olarak paylaşan Norveçli, büyük beğeni topladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalmak adına futbolcuların başlattığı bu akım, her gün diğer futbolcuların da katılımıyla büyüyerek devam ediyor.

  1. 21.3.2020
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