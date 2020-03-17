İngiliz devleri Uğurcan’ı sordular!
Chelsea ve Liverpool, Trabzonspor’un genç eldivenini istiyor. Maviler, Demba Ba’ya, Kırmızılar ise Skrtel’e onu sordu.
Uğurcan Çakır'ın transfer döneminin en gözde isimlerinden biri olacağı şimdiden belli. Geçtiğimiz yaz Yusuf Yazıcı'yı 17 milyon euro'luk rekor bedelle Lille'e satan Karadeniz ekibinin bu yıl daha yüksek teklifler alması gündemde. Chelsea ve Liverpool 23 yaşındaki futbolcuyu eski oyuncularına sordu. Kepa'nın yerine kaleci arayan Chelsea, Demba Ba ve Obi Mikel'e Uğurcan'ı sordu. Liverpool da Allison'u yedeklemek için düşündüğü genç eldiven için Başakşehirli Martin Skrtel'in kapısını çaldı. Kariyerlerini Türkiye'de sürdüren tüm oyuncular Uğurcan Çakır hakkında olumlu referans verdiler.
MAÇA GELEMEDİLER
Uğurcan Çakır bir süredir Avrupa'nın birçok ekibinin scoutları tarafından gözlem altında. Chelsea ve Liverpool da haftalar öncesinden Başakşehir maçına scoutlarını yollamayı planlıyordu. Ancak koronavirüs sebebiyle alınan önlemler kapsamında scoutlarını Trabzon'a gönderemediler.
- 17.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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