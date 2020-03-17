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17 Mart 2020, Salı
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İngiliz devleri Uğurcan’ı sordular!

İngiliz devleri Uğurcan’ı sordular!

ve , ’un genç eldivenini istiyor. Maviler, ’ya, Kırmızılar ise Skrtel’e onu sordu.

Uğurcan Çakır'ın transfer döneminin en gözde isimlerinden biri olacağı şimdiden belli. Geçtiğimiz yaz Yusuf Yazıcı'yı 17 milyon euro'luk rekor bedelle Lille'e satan ekibinin bu yıl daha yüksek teklifler alması gündemde. ve 23 yaşındaki futbolcuyu eski oyuncularına sordu. Kepa'nın yerine kaleci arayan Chelsea, ve Obi Mikel'e Uğurcan'ı sordu. Liverpool da Allison'u yedeklemek için düşündüğü genç eldiven için Başakşehirli 'in kapısını çaldı. Kariyerlerini Türkiye'de sürdüren tüm oyuncular hakkında olumlu referans verdiler.

MAÇA GELEMEDİLER

Uğurcan Çakır bir süredir Avrupa'nın birçok ekibinin scoutları tarafından gözlem altında. Chelsea ve Liverpool da haftalar öncesinden Başakşehir maçına scoutlarını yollamayı planlıyordu. Ancak koronavirüs sebebiyle alınan önlemler kapsamında scoutlarını Trabzon'a gönderemediler.

  1. 17.3.2020
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