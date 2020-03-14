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14 Mart 2020, Cumartesi
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Haberler Trabzonspor Kamil Ahmet 3-6 hafta yok!

3-6 hafta yok!

Kamil Ahmet 3-6 hafta yok!

karşılaşmasında sakatlanan tecrübeli oyuncunun sahalara dönüşü 1.5 ayı bulabilir.

Süper Lig'de 'un maçı sonrasında arka adalesinden şikayetçi olan Çörekçi'nin de MR'ı çekildi. Başarılı ismin tedavisi sürerken kulüp doktoru Hakan Ayaz, 28 yaşındaki oyuncunun sahalara dönüşünün biraz zaman alacağını belirtti. Ayaz, tedavi süreci sonrasında Kamil 'nin yeniden forma giymesinin 3 ila 6 haftayı bulacağını kaydetti.
  1. 14.3.2020
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