En golcüsü Novak
2017-18 sezonunun devre arasında Trabzonspor'a transfer olan sol bek oyuncusu Novak, bordo-mavili takıma geldiği Ocak 2018'den bu yana Süper Lig'de en fazla gol atan savunma oyuncusu konumunda yer aldı.
2017-18 sezonunun devre arasında Trabzonspor'a transfer olan sol bek oyuncusu Novak, bordo-mavili takıma geldiği Ocak 2018'den bu yana Süper Lig'de en fazla gol atan savunma oyuncusu konumunda yer aldı. Bu sezon Süper Lig'de 21 maçta 3 kez fileleri sarsan Çekyalı futbolcu, 2.5 sezonda toplamda 65 lig karşılaşmasında 11 gole ulaştı. Karadeniz ekibine geldiği Ocak 2018'den itibaren Süper Lig (11), Ziraat Türkiye Kupası (2) ve Avrupa Kupası (1) maçlarında toplam 14 golle kariyerinin en verimli dönemine imza attı.
- 13.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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