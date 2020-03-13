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13 Mart 2020, Cuma
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En golcüsü

En golcüsü Novak

2017-18 sezonunun devre arasında 'a olan sol bek oyuncusu , bordo-mavili takıma geldiği Ocak 2018'den bu yana 'de en fazla gol atan savunma oyuncusu konumunda yer aldı.

2017-18 sezonunun devre arasında 'a olan sol bek oyuncusu , bordo-mavili takıma geldiği Ocak 2018'den bu yana 'de en fazla gol atan savunma oyuncusu konumunda yer aldı. Bu sezon Süper Lig'de 21 maçta 3 kez fileleri sarsan Çekyalı futbolcu, 2.5 sezonda toplamda 65 lig karşılaşmasında 11 gole ulaştı. ekibine geldiği Ocak 2018'den itibaren Süper Lig (11), (2) ve (1) maçlarında toplam 14 golle kariyerinin en verimli dönemine imza attı.

  1. 13.3.2020
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