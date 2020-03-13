En golcüsü Novak

2017-18 sezonunun devre arasında Trabzonspor'a transfer olan sol bek oyuncusu Novak, bordo-mavili takıma geldiği Ocak 2018'den bu yana Süper Lig'de en fazla gol atan savunma oyuncusu konumunda yer aldı. Bu sezon Süper Lig'de 21 maçta 3 kez fileleri sarsan Çekyalı futbolcu, 2.5 sezonda toplamda 65 lig karşılaşmasında 11 gole ulaştı. Karadeniz ekibine geldiği Ocak 2018'den itibaren Süper Lig (11), Ziraat Türkiye Kupası (2) ve Avrupa Kupası (1) maçlarında toplam 14 golle kariyerinin en verimli dönemine imza attı.