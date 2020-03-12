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12 Mart 2020, Perşembe
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Hesap zamanı!

Hesap zamanı!

, galibiyetinin ardından imalı konuştu: “Bundan sonrası daha zor. Şimdi hesaplaşmanın değil hesap yapma zamanı Taraftara her zamankinden çok ihtiyacımız var, sezon sonu birbirimizi yeriz”

Tenik Direktörü , galibiyetinin ardından sitemkar ifadeler kullandı. Maçı kazandıkları için mutlu olduklarını ve bunu baştan sona hak ettiklerini ifade eden 40 yaşındaki hoca, "Daha da farklı olabilirdi ama değerlendiremedik. Maç eksiğimiz de ortadan kalktı. Artık lider pozisyondayız ve bundan sonrası daha zor. İşimiz kolay olmayacak ve mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz" dedi. Hüseyin Çimşir şöyle devam etti:

FEDAKARLIK LAZIM

"İkinci yarı itibarıyla 8 maç yaptık, 20 puan topladık. Maç başına yaklaşık 2.5 puan aldık. Bu durum bazılarını tatmin etmeyebilir ancak bu sürecin de bir fedakarlığa ihtiyacı var. Şu an hesaplaşma zamanı değil. Önce hesabı kitabı yapalım, sezon sonunda birbirimizi yeriz. Bu oyuncu grubuna herkes destek olmalı. Camiadaki her bireye ihtiyacımız var. Önümüzde önemli bir maçı var. Özellikle iç sahada taraftarımızın coşkusuna çok ihtiyacımız var. Pazar günü gelsinler, o coşkuyu birlikte yaşayalım ve tadını çıkartalım."

  1. 12.3.2020
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