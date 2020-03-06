Sturridge'e sert sözler

Trabzonspor ile sözleşmesini fesheden Daniel Sturridge hakkında Crystal Palace'ın eski başkanı Simon Jordan'dan ağır eleştiri geldi... Jordan, daha önce bahis yüzünden futboldan 4 ay men cezası alan Sturridge hakkında, "Ona bakıyorum ve ne kadar aptal bir genç adam diyorum. Embesil gibi davranıyor. Şimdi kurbanı oynuyor" sözlerini kullandı.