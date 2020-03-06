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06 Mart 2020, Cuma
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Sturridge'e sert sözler

Sturridge'e sert sözler

 ile sözleşmesini fesheden hakkında 'ın eski başkanı 'dan ağır eleştiri geldi...

ile sözleşmesini fesheden hakkında 'ın eski başkanı 'dan ağır eleştiri geldi... Jordan, daha önce bahis yüzünden futboldan 4 ay men cezası alan Sturridge hakkında, "Ona bakıyorum ve ne kadar aptal bir genç adam diyorum. Embesil gibi davranıyor. Şimdi kurbanı oynuyor" sözlerini kullandı.

  1. 6.3.2020
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