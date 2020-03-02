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02 Mart 2020, Pazartesi
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Biletler satışa çıktı

Biletler satışa çıktı

'un 'yi ağırlayacağı yarı final ilk maçının biletleri satışa sunuldu. Buna göre en olan kale arkaları 80 TL'den satılacak. Sahayı tam ortadan gören Platinium B bölümünün biletleri ise 700 TL olacak.

'un 'yi ağırlayacağı yarı final ilk maçının biletleri satışa sunuldu. Buna göre en olan kale arkaları 80 TL'den satılacak. Sahayı tam ortadan gören Platinium B bölümünün biletleri ise 700 TL olacak.
  1. 2.3.2020
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