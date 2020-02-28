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28 Şubat 2020, Cuma
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Sakatlarda son durum

Sakatlarda son durum

Bordo-mavili ekipte, Rizespor maçı öncesi sakat oyunculardan Nwakaeme'den sevindirici haber geldi. Nijeryalı yıldız dün takımla çalıştı. , , Sturridge ve ise idmana çıkmadı. İşte son bilgiler:

Bordo-mavili ekipte, Rizespor maçı öncesi sakat oyunculardan Nwakaeme'den sevindirici haber geldi. Nijeryalı yıldız dün takımla çalıştı. , , Sturridge ve ise idmana çıkmadı. İşte son bilgiler:

JOAO PEREIRA: Kasık bölgesinde ağrıları var. ihtimali şu an için düşük.
MAJID HOSSEINI: Onun da kasığında ağrısı bulunuyor. Forma giyme şansı az.
DA COSTA: Antrenmanda darbe almıştı. Yetiştirilmesi bekleniyor.
NWAKAEME: Sağ arka adalesindeki sertleşme düzeliyor. Dün idmana çıktı. Oynama ihtimali yükseldi.
STURRIDGE: Ayak baş parmağındaki ağrının yanı sıra kas ağrıları var. Oynama ihtimali az.
YUSUF SARI: Uzun sakatlığının ardından takımla çıktığı ilk antrenmanda tekrar sakatlanmıştı. Durumu kontrollerden sonra netlik kazanacak.

  1. 28.2.2020
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