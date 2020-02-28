Sakatlarda son durum

Bordo-mavili ekipte, Rizespor maçı öncesi sakat oyunculardan Nwakaeme'den sevindirici haber geldi. Nijeryalı yıldız dün takımla çalıştı. Pereira, Hosseini, Sturridge ve Yusuf Sarı ise idmana çıkmadı. İşte son bilgiler:

JOAO PEREIRA: Kasık bölgesinde ağrıları var. Oynama ihtimali şu an için düşük.

MAJID HOSSEINI: Onun da kasığında ağrısı bulunuyor. Forma giyme şansı az.

DA COSTA: Antrenmanda darbe almıştı. Yetiştirilmesi bekleniyor.

NWAKAEME: Sağ arka adalesindeki sertleşme düzeliyor. Dün idmana çıktı. Oynama ihtimali yükseldi.

STURRIDGE: Ayak baş parmağındaki ağrının yanı sıra kas ağrıları var. Oynama ihtimali az.

YUSUF SARI: Uzun sakatlığının ardından takımla çıktığı ilk antrenmanda tekrar sakatlanmıştı. Durumu kontrollerden sonra netlik kazanacak.