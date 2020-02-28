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28 Şubat 2020, Cuma
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Her maç final

Her maç final

Rizespor maçıyla lig ve kupada kritik bir döneme gireceklerini hatırlatan genç teknik adam: "Her maça final gözüyle bakmalıyız. Hata istemiyorum"

'da maçının hazırlıkları devam ederken, teknik heyetten oyunculara uyarı geldi. Şampiyonluk yolunda ve kupada artık son viraja girdiklerini hatırlatan , "Bundan sonra her maça final gözüyle bakmalıyız. Kendinizi ona göre hazırlayın. Hata istemiyorum" ikazı yaptı. Rizespor maçını kayıpsız geçmenin önemine vurgu yapan kurmaylar, bu moralin 'nda ile oynayacakları yarı final ilk maçına da olumlu yansıyacağını belirtiliyor.

KADRODA MECBURİ REVİZYON

Savunmadaki eksikler nedeniyle Rizespor karşısına farklı bir onbirle çıkılacak. Campi'nin sarı kart cezalısı olması, diğer stoperlerin de tedavilerinin sürmesi nedeniyle Hüseyin Türkmen ve Messias'a 'hazır olun' emri verildi. derbisinde oyuna girdikten sonra etkili bir futbol sergileyen ve Sörloth'a beraberlik golünün asistini yapan Ekuban da ilk onbire aday. Hüseyin Çimşir'in sakatlığı düzelen Abdülkadir Ömür'e de son 15 dakika şans vermeyi planladığı gelen haberler arasında.

PFDK'DAN 110 BIN TL CEZA

, Beşiktaş maçında bordo-mavili taraftarların neden olduğu çirkin+kötü tezahürat ve bu eylemin bu sezon misafir kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı Trabzonspor'a 110 bin TL para cezası verdi

  1. 28.2.2020
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