Yusuf Yazıcı Aşk Çeşmesi'nde! İşini garantiye aldı...
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen ve sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, İtalya'nın Roma şehrinde bulunan Aşk Çeşmesi'ne ziyarette bulunarak dilek tuttu. Yazıcı, "Garantiye almam" lazım diyerek çeşmeye iki kez para attı.
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