Messi'yi de solladı! 5. harika Sörloth

Sezon başında İngiltere'nin Crystal Palace ekibinden satın alma opsiyonuyla iki sezonluğuna 750 bin euro'ya kiralanan Alexander Sörloth, ligde bir maçı eksik olan bordo-mavili takımın 22 karşılaşmasının tamamında forma giyerek bin 961 dakika görev yaptı. 24 yaşındaki forvet, takımının en fazla süre alan oyuncusu olurken, çıktığı karşılaşmaların 15'inde rakip fileleri havalandırmayı başardı. Attığı 19 golle takımının en skoreri olan 1.95'lik kule, ligde gol krallığı yarışında ilk sırada yer alırken, Avrupa'da ise dünya yıldızlarının arasına girmeyi başardı.

DÜNYA YILDIZI OYUNCULARI SOLLAYIP GEÇTİ

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Alexander Sörloth, Süper Lig'de gol krallığı yarışında 19 golle ilk sırada yer alırken, 16 kez fileleri sarsan Aytemiz Alanyaspor futbolcusu Papiss Cisse en yakın takipçisi. Kariyerinin en skorer dönemini bordo- mavili forma altında yaşayan Sörloth, bordo-mavili takımla gösterdiği performansla gol krallığı sıralamasında dünya yıldızlarının arasına girdi. 21 maçta 21 gol atan Juventus'lu Cristiano Ronaldo'nun gerisinde yer alan Sörloth, 20 maçta 18 gol atan Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi'nin ise önünde yer aldı.