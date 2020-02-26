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26 Şubat 2020, Çarşamba
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Messi'yi de solladı! 5. harika Sörloth

Messi'yi de solladı! 5. harika Sörloth

'de durdurulamayan 'un Norveçli forveti, Avrupa'nın en iyi 10 liginde gol krallığı sıralamasında 5. basamakta yer aldı.

Sezon başında 'nin ekibinden satın alma opsiyonuyla iki sezonluğuna 750 bin euro'ya kiralanan , ligde bir maçı eksik olan bordo-mavili takımın 22 karşılaşmasının tamamında forma giyerek bin 961 dakika görev yaptı. 24 yaşındaki forvet, takımının en fazla süre alan oyuncusu olurken, çıktığı karşılaşmaların 15'inde rakip fileleri havalandırmayı başardı. Attığı 19 golle takımının en skoreri olan 1.95'lik kule, ligde gol krallığı yarışında ilk sırada yer alırken, Avrupa'da ise dünya yıldızlarının arasına girmeyi başardı.

DÜNYA YILDIZI OYUNCULARI SOLLAYIP GEÇTİ

'un golcü oyuncusu Alexander Sörloth, 'de gol krallığı yarışında 19 golle ilk sırada yer alırken, 16 kez fileleri sarsan Aytemiz Alanyaspor futbolcusu en yakın takipçisi. Kariyerinin en skorer dönemini bordo- mavili forma altında yaşayan Sörloth, bordo-mavili takımla gösterdiği performansla gol krallığı sıralamasında dünya yıldızlarının arasına girdi. 21 maçta 21 gol atan 'lu 'nun gerisinde yer alan Sörloth, 20 maçta 18 gol atan 'nın yıldızı 'nin ise önünde yer aldı.

  1. 26.2.2020
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