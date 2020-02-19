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19 Şubat 2020, Çarşamba
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Sörloth piyangosu

Sörloth piyangosu

Sezon başında 'tan 2 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Norveçli yıldızı , bu sezon adından söz ettirmeye devam ediyor. 'de attığı 17 golle krallık yarışında zirvede yer alan Sörloth, 6 ayda değerini yüzde 67 oranında artırmayı başardı.

Sezon başında 'tan 2 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Norveçli yıldızı , bu sezon adından söz ettirmeye devam ediyor. 'de attığı 17 golle krallık yarışında zirvede yer alan Sörloth, 6 ayda değerini yüzde 67 oranında artırmayı başardı. Performansı ile göz dolduran 24 yaşındaki forvet, bordo-mavililere imza attığında 6 milyon euro olan değerini 10 milyon euro'ya çıkardı. Genç yıldızın satın alma opsiyonu 6 milyon euro'ya 'un elinde.
  1. 19.2.2020
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