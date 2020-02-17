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17 Şubat 2020, Pazartesi
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Kral yine yazdı

Kral yine yazdı

'un süper yıldızı durmak bilmiyor. Norveçli futbolcu, maçında da ağları sarstı.

'un süper yıldızı durmak bilmiyor. Norveçli futbolcu, maçında da ağları sarstı. 24 yaşındaki futbolcu müthiş formunu Yiğidolar karşısında da sürdürdü. Rakibin kilidini çabuk açan Sörloth son 6 maçta fileleri 8. defa havalandırdı. Alanyasporlu 'nin boş geçtiği haftada 17 gole ulaşarak zirvenin tek sahibi oldu.
  1. 17.2.2020
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