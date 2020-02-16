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16 Şubat 2020, Pazar
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Yeniler hazır

Yeniler hazır

Ndiaye ve Guilherme gelir gelmez 11’e yerleşti. Messias, Da ve Bilal ise rekabete hazır olduklarını gösterdi.

Devre arası transferi zordur derler ancak nokta atışı isimleri renklerine bağlayarak kadrosunu güçlendirdi. Yeni transferlerden Guilherme ve Badou Ndiaye direkt 11'e yerleştiler. Transferin son günü gelen Guilherme 241 dakikada 2 gol, 1 asistlik katkı vererek klasını konuşturdu. Ndiaye de kupada 2 asistle oynadı. Hüseyin Çimşir, iki stoper Messias ve Da 'ya kupadaki Erzurumspor mücadelesinde şans tanıdı. da bu mücadelede boy gösterdi. Messias ve Da Costa sınıfı geçerken, Bilal de yaptığı asistle "Hazırım" mesajını verdi.

  1. 16.2.2020
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