Yeniler hazır
Ndiaye ve Guilherme gelir gelmez 11’e yerleşti. Messias, Da Costa ve Bilal ise rekabete hazır olduklarını gösterdi.
Devre arası transferi zordur derler ancak Trabzonspor nokta atışı isimleri renklerine bağlayarak kadrosunu güçlendirdi. Yeni transferlerden Guilherme ve Badou Ndiaye direkt 11'e yerleştiler. Transferin son günü gelen Guilherme 241 dakikada 2 gol, 1 asistlik katkı vererek klasını konuşturdu. Ndiaye de kupada 2 asistle oynadı. Hüseyin Çimşir, iki stoper Messias ve Da Costa'ya kupadaki Erzurumspor mücadelesinde şans tanıdı. Bilal Başacıkoğlu da bu mücadelede boy gösterdi. Messias ve Da Costa sınıfı geçerken, Bilal de yaptığı asistle "Hazırım" mesajını verdi.
- 16.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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