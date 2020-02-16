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16 Şubat 2020, Pazar
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Bugün şölen var

Bugün şölen var

 taraftarı karşılaşmasının biletlerini günler öncesinden tüketmişti.

taraftarı karşılaşmasının biletlerini günler öncesinden tüketmişti. Bordo-mavililer özel organizasyonlarla bu karşılaşmaya hazırlanıyor. 90 dakika boyunca takımlarına büyük destek verecekler.

  1. 16.2.2020
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