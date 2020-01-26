Manoel karmaşası
Stoper arayan Trabzonspor'un adı bir süredir Manoel Messias ile birlikte anılıyor. Cruzeiro Futbol Direktörü Carlos Fereira Rocha "Manoel konusunda zaten karar verildi.
Stoper arayan Trabzonspor'un adı bir süredir Manoel Messias ile birlikte anılıyor. Cruzeiro Futbol Direktörü Carlos Fereira Rocha "Manoel konusunda zaten karar verildi. Onu kiralık gönderdik. 2021'e kadar sürecek bir anlaşmaya vardık" dedi. Manoel'in dişçisi de "Türkiye'ye gitmeden önce son bir gülümseme için bana uğradı. Ona kariyerinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. Trabzon ise bu iddiayı yalanlıyor.
- 26.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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