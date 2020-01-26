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26 Ocak 2020, Pazar
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Manoel karmaşası

Manoel karmaşası

Stoper arayan 'un adı bir süredir ile birlikte anılıyor. "Manoel konusunda zaten karar verildi.

Stoper arayan 'un adı bir süredir ile birlikte anılıyor. "Manoel konusunda zaten karar verildi. Onu kiralık gönderdik. 2021'e kadar sürecek bir anlaşmaya vardık" dedi. Manoel'in dişçisi de "'ye gitmeden önce son bir gülümseme için bana uğradı. Ona kariyerinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. Trabzon ise bu iddiayı yalanlıyor.

  1. 26.1.2020
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