Manoel karmaşası

Stoper arayan Trabzonspor'un adı bir süredir Manoel Messias ile birlikte anılıyor. Cruzeiro Futbol Direktörü Carlos Fereira Rocha "Manoel konusunda zaten karar verildi. Onu kiralık gönderdik. 2021'e kadar sürecek bir anlaşmaya vardık" dedi. Manoel'in dişçisi de "Türkiye'ye gitmeden önce son bir gülümseme için bana uğradı. Ona kariyerinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. Trabzon ise bu iddiayı yalanlıyor.