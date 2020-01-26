Adama bekleyişi
Trabzonspor, Fransız ekibinin savunmacısını kiralamak için teklifini sunmuştu Lille yönetimi, bordo-mavili idarecilere “Kararımızı pazartesi vereceğiz” dedi.
Transfer döneminde eksiklerini tamamlamak için uğraşan Trabzonspor en önemli hamlelerinden birini de savunmaya yapacak. Birçok isimle temasta olan bordo- mavililerin ilk tercihi Lille'de forma giyen Adama Soumaoro. Karadeniz temsilcisi, 27 yaşındaki futbolcu için resmi teklifini Fransız kulübüne iletmişti. Trabzonspor, Adama'yı kiralık olarak kadrosuna katmak istediğini Lille'e bildirmişti. Araya Genoa'nın girmesiyle tecrübeli futbolcunun fiyatının artmasından endişe eden bordo-mavililer, Fransızlar'dan acil cevap bekliyor.
COSTA DA LİSTEDE
Lille, Trabzonspor'a dönüş yaparak "Adama Soumaoro için son kararımızı Pazartesi günü size ileteceğiz" ifadelerini kullandılar. Karadeniz ekibinin idarecileri, Lille'den ilk kez 'gönderebiliriz' işareti aldılar. Fransız temsilcisinin inadını kıran Trabzonspor kısa süre içinde bu transfere son noktayı koymayı planlıyor. Bordo-mavili ekip yine de alternatif isimlerle dirsek temasını kesmiş değil. Trabzonspor, bir süre önce Al-İttihad ile sözleşmesini fesh eden Manuel Da Costa'yı da bekletiyor. 33'lük futbolcu "Evet" demişti.
- 26.1.2020
- Fatih Terim'den sürpriz tercih! İşte Aslan'ın Konya maçı 11'i
- Cedi'nin akımına yıldız sporculardan destek!
- Max Kruse gol anını anlattı! ''Mehmet Topal...''
- Fenerbahçe taraftarı Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için sahaya atkı ve bere attı
- Fenerbahçeli yıldız mest etti! ''Alex havası görüyorum''
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Adama bekleyişi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.