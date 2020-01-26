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26 Ocak 2020, Pazar
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Adama bekleyişi

Adama bekleyişi

, ekibinin savunmacısını kiralamak için teklifini sunmuştu yönetimi, bordo-mavili idarecilere “Kararımızı pazartesi vereceğiz” dedi.

döneminde eksiklerini tamamlamak için uğraşan en önemli hamlelerinden birini de savunmaya yapacak. Birçok isimle temasta olan bordo- mavililerin ilk tercihi 'de forma giyen . temsilcisi, 27 yaşındaki futbolcu için resmi teklifini kulübüne iletmişti. Trabzonspor, Adama'yı kiralık olarak kadrosuna katmak istediğini Lille'e bildirmişti. Araya Genoa'nın girmesiyle tecrübeli futbolcunun fiyatının artmasından endişe eden bordo-mavililer, Fransızlar'dan acil cevap bekliyor.

COSTA DA LİSTEDE
Lille, Trabzonspor'a dönüş yaparak "Adama Soumaoro için son kararımızı Pazartesi günü size ileteceğiz" ifadelerini kullandılar. Karadeniz ekibinin idarecileri, Lille'den ilk kez 'gönderebiliriz' işareti aldılar. Fransız temsilcisinin inadını kıran Trabzonspor kısa süre içinde bu transfere son noktayı koymayı planlıyor. Bordo-mavili ekip yine de alternatif isimlerle dirsek temasını kesmiş değil. Trabzonspor, bir süre önce Al-İttihad ile sözleşmesini fesh eden Manuel Da Costa'yı da bekletiyor. 33'lük futbolcu "Evet" demişti.

  1. 26.1.2020
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