Hüseyin Çimşir'den 1.5 yıllık imza! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
22 Ocak 2020, Çarşamba
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'den 1.5 yıllık imza!

Hüseyin Çimşir'den 1.5 yıllık imza!

Yönetim ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktörlük görevine 'i getirmişti. Bordo-mavili kulüp, Çimşir ile yapılan anlaşmanın mali detaylarını dün resmi sitesinden paylaştı.

Buna göre 40 yaşındaki çalıştırıcı bu sezon 250 bin TL alacak. 'e 2020-21 sezonu için de 3.5 milyon TL ödenecek. taraftarı 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Hüseyin Çimşir'e başarı mesajları yolladılar. Çimşir, ilk lig maçında 'yı 6-0'la geçmişti.

  1. 22.1.2020
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