Hüseyin Çimşir'den 1.5 yıllık imza!
Yönetim Ünal Karaman ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktörlük görevine Hüseyin Çimşir'i getirmişti. Bordo-mavili kulüp, Çimşir ile yapılan anlaşmanın mali detaylarını dün resmi sitesinden paylaştı.
Buna göre 40 yaşındaki çalıştırıcı bu sezon 250 bin TL alacak. Hüseyin Çimşir'e 2020-21 sezonu için de 3.5 milyon TL ödenecek. Trabzonspor taraftarı 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Hüseyin Çimşir'e başarı mesajları yolladılar. Çimşir, ilk lig maçında Kasımpaşa'yı 6-0'la geçmişti.
- 22.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Hüseyin Çimşir'den 1.5 yıllık imza! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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