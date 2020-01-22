Hüseyin Çimşir'den 1.5 yıllık imza!

Buna göre 40 yaşındaki çalıştırıcı bu sezon 250 bin TL alacak. Hüseyin Çimşir'e 2020-21 sezonu için de 3.5 milyon TL ödenecek. Trabzonspor taraftarı 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Hüseyin Çimşir'e başarı mesajları yolladılar. Çimşir, ilk lig maçında Kasımpaşa'yı 6-0'la geçmişti.