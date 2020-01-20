Rekortmen kral

Alanyasporlu Papiss Cisse'nin 1 defa ağları sarstığı haftada hat-trick yapan Sörloth 15 golle zirvenin sahibi oldu. Kariyerinde bir sezonda ilk kez 15 gol atan Sörloth bu alanda da rekor kırdı. İkinci devrenin hemen başında 18 gole ulaşarak bireysel rekorunu da tarihe gömdü.

TOPU EVE GÖTÜRDÜ

Alexander Sörloth, Trabzonspor kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı. Norveçli forvet oyuncusu, maç topunu hatıra olarak evine götürdü.