Rekortmen kral
Trabzonspor'un yıldızı Alexander Sörloth kaldığı yerden devam ediyor. İlk yarıda 12 gol kaydeden Norveçli yıldız, Kasımpaşa maçıyla ikinci devreye de hızlı girdi. Birbirinden güzel 3 gol atan 24 yaşındaki yıldız krallıkta da öne geçti.
Alanyasporlu Papiss Cisse'nin 1 defa ağları sarstığı haftada hat-trick yapan Sörloth 15 golle zirvenin sahibi oldu. Kariyerinde bir sezonda ilk kez 15 gol atan Sörloth bu alanda da rekor kırdı. İkinci devrenin hemen başında 18 gole ulaşarak bireysel rekorunu da tarihe gömdü.
TOPU EVE GÖTÜRDÜ
Alexander Sörloth, Trabzonspor kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı. Norveçli forvet oyuncusu, maç topunu hatıra olarak evine götürdü.
- 20.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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