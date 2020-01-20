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20 Ocak 2020, Pazartesi
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Rekortmen kral

Rekortmen kral

'un yıldızı kaldığı yerden devam ediyor. İlk yarıda 12 gol kaydeden Norveçli yıldız, maçıyla ikinci devreye de hızlı girdi. Birbirinden güzel 3 gol atan 24 yaşındaki yıldız krallıkta da öne geçti.

Alanyasporlu 'nin 1 defa ağları sarstığı haftada hat-trick yapan Sörloth 15 golle zirvenin sahibi oldu. Kariyerinde bir sezonda ilk kez 15 gol atan Sörloth bu alanda da rekor kırdı. İkinci devrenin hemen başında 18 gole ulaşarak bireysel rekorunu da tarihe gömdü.

TOPU EVE GÖTÜRDÜ
, kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı. Norveçli forvet oyuncusu, maç topunu hatıra olarak evine götürdü.

  1. 20.1.2020
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