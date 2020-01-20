İşte Hüseyin hoca farkı
Nwakaeme attığı 2 gol ve çalımlarıyla, Pereira yaptığı iki asistle, kaleci Uğurcan kurtarışlarıyla, Sörloth attığı 3 golle tam anlamıyla futbol resitali sundu. Hüseyin Çimşir'in ilk lig maçında alınan bu galibiyet camiada yüzleri güldürürken, "Çimşir farkını ilk maçta gösterdi. Takım inanılmaz iyi oynadı. O sezon bu sezon, şampiyon olabiliriz, aynen devam etmeliyiz" yorumları yapıldı.
Nwakaeme attığı 2 gol ve çalımlarıyla, Pereira yaptığı iki asistle, kaleci Uğurcan kurtarışlarıyla, Sörloth attığı 3 golle tam anlamıyla futbol resitali sundu. Hüseyin Çimşir'in ilk lig maçında alınan bu galibiyet camiada yüzleri güldürürken, "Çimşir farkını ilk maçta gösterdi. Takım inanılmaz iyi oynadı. O sezon bu sezon, şampiyon olabiliriz, aynen devam etmeliyiz" yorumları yapıldı.
- 20.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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