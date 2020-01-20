İşte Hüseyin hoca farkı

Nwakaeme attığı 2 gol ve çalımlarıyla, Pereira yaptığı iki asistle, kaleci Uğurcan kurtarışlarıyla, Sörloth attığı 3 golle tam anlamıyla futbol resitali sundu. Hüseyin Çimşir'in ilk lig maçında alınan bu galibiyet camiada yüzleri güldürürken, "Çimşir farkını ilk maçta gösterdi. Takım inanılmaz iyi oynadı. O sezon bu sezon, şampiyon olabiliriz, aynen devam etmeliyiz" yorumları yapıldı.