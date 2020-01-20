Dinamo Ndiaye

Trabzonspor devre arasında hoca değişikliğine gitmişti. Ünal Karaman'ın yerine Hüseyin Çimşir gelirken, genç çalıştırıcı ilk iş olarak Osmanlıspor'dan eski öğrencisi Badou Ndiaye'yi istemişti. Senegalli yıldız, ilk lig maçında farkını gösterdi. Stoke City'den kiralanan 29 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa maçında orta sahaya dinamizm kattı. Jose Sosa ve Obi Mikel'i koşu kalitesiyle rahatlatan Badou Ndiaye, paslarıyla da farkını gösterdi.