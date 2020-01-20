Dinamo Ndiaye
Trabzonspor'un yeni transferi orta sahaya can kattı. Senegalli yıldız koşu kalitesi ve paslarıyla müthiş bir oyun sergiledi. Ndiaye karşılaşma sonunda sosyal medya hesabından Türkçe olarak "Bize her yer Trabzon" paylaşımı yaptı.
Trabzonspor devre arasında hoca değişikliğine gitmişti. Ünal Karaman'ın yerine Hüseyin Çimşir gelirken, genç çalıştırıcı ilk iş olarak Osmanlıspor'dan eski öğrencisi Badou Ndiaye'yi istemişti. Senegalli yıldız, ilk lig maçında farkını gösterdi. Stoke City'den kiralanan 29 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa maçında orta sahaya dinamizm kattı. Jose Sosa ve Obi Mikel'i koşu kalitesiyle rahatlatan Badou Ndiaye, paslarıyla da farkını gösterdi.
- 20.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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