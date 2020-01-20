Dinamo Ndiaye - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
20 Ocak 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Dinamo Ndiaye

Dinamo Ndiaye

Dinamo Ndiaye

'un yeni transferi orta sahaya can kattı. Senegalli yıldız koşu kalitesi ve paslarıyla müthiş bir oyun sergiledi. Ndiaye karşılaşma sonunda sosyal medya hesabından Türkçe olarak "Bize her yer Trabzon" paylaşımı yaptı.

devre arasında hoca değişikliğine gitmişti. 'ın yerine gelirken, genç çalıştırıcı ilk iş olarak 'dan eski öğrencisi Badou Ndiaye'yi istemişti. Senegalli yıldız, ilk lig maçında farkını gösterdi. 'den kiralanan 29 yaşındaki futbolcu, maçında orta sahaya dinamizm kattı. ve Obi Mikel'i koşu kalitesiyle rahatlatan Badou Ndiaye, paslarıyla da farkını gösterdi.

  1. 20.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Dinamo Ndiaye haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN