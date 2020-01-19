Bilal Başacıkoğlu Akyazı Stadı'nda!

Kayserispor'la sözleşmesini feshettikten sonra Trabzonspor'un gündeminde yer alan Bilal Başacıkoğlu Şenol Güneş Spor Kompleksi'ne geldi.

11 MAÇTA 3 ASİST...

24 yaşındaki futbolcu, sezonun ilk yarısında 11 maçta forma giyerken, 3 asist yaptı.

BEŞİKTAŞ'IN GÜNDEMİNE GELMİŞTİ

Bu sezon ağları havalandıramayan Bilal, Beşiktaş'ın da transfer gündemine gelmişti. Bilal Başacıkoğlu Medical Park Stadyumu'na gelerek karşılaşmayı tribünden takip etti.