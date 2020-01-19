Bilal Başacıkoğlu Akyazı Stadı'nda! Trabzonspor son dakika transfer haberleri - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
20 Ocak 2020, Pazartesi
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Akyazı Stadı'nda!

Bilal Başacıkoğlu Akyazı Stadı'nda!

Transferde hareketli günler geçiren 'da sol kanat mevki için son olarak gündeme gelmişti. 24 yaşındaki Hollandalı oyuncunun bordo-mavililerin Kasımpaşa ile karşılaştığı mücadeleyi tribünden takip etmesi dikkat çekti.

'la sözleşmesini feshettikten sonra 'un gündeminde yer alan Şenol Güneş Spor Kompleksi'ne geldi.

11 MAÇTA 3 ASİST...
24 yaşındaki futbolcu, sezonun ilk yarısında 11 maçta forma giyerken, 3 asist yaptı.

BEŞİKTAŞ'IN GÜNDEMİNE GELMİŞTİ
Bu sezon ağları havalandıramayan Bilal, 'ın da gündemine gelmişti. Bilal Başacıkoğlu Medical Park Stadyumu'na gelerek karşılaşmayı tribünden takip etti.

  1. 19.01.2020
  2. Güncelleme: 20.01.2020 09:24
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