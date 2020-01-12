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12 Ocak 2020, Pazar
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için teklif yapıldı

Ali Eren için teklif yapıldı

ekibinin, 1. Lig ekiplerinden 'un sol bek oyuncusu İyican için resmi teklifte bulunduğu öğrenildi. Bordo-mavililer 20 yaşındaki futbolcu için Osmanlıspor'dan olumlu yanıt bekliyor.

ekibinin, 1. Lig ekiplerinden 'un sol bek oyuncusu İyican için resmi teklifte bulunduğu öğrenildi. Bordo-mavililer 20 yaşındaki futbolcu için Osmanlıspor'dan olumlu yanıt bekliyor. Ali Eren'in kulübüyle 2022'ye kadar kontratı bulunuyor. Sezonun ilk yarısında çıktığı 16 maçta 3 asist yaptı.

  1. 12.1.2020
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