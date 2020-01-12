Ali Eren için teklif yapıldı
Karadeniz ekibinin, TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor'un sol bek oyuncusu Ali Eren İyican için resmi teklifte bulunduğu öğrenildi. Bordo-mavililer 20 yaşındaki futbolcu için Osmanlıspor'dan olumlu yanıt bekliyor.
Karadeniz ekibinin, TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor'un sol bek oyuncusu Ali Eren İyican için resmi teklifte bulunduğu öğrenildi. Bordo-mavililer 20 yaşındaki futbolcu için Osmanlıspor'dan olumlu yanıt bekliyor. Ali Eren'in kulübüyle 2022'ye kadar kontratı bulunuyor. Sezonun ilk yarısında çıktığı 16 maçta 3 asist yaptı.
- 12.1.2020
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
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Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
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