Ali Eren için teklif yapıldı

Karadeniz ekibinin, TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor'un sol bek oyuncusu Ali Eren İyican için resmi teklifte bulunduğu öğrenildi. Bordo-mavililer 20 yaşındaki futbolcu için Osmanlıspor'dan olumlu yanıt bekliyor. Ali Eren'in kulübüyle 2022'ye kadar kontratı bulunuyor. Sezonun ilk yarısında çıktığı 16 maçta 3 asist yaptı.