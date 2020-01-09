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09 Ocak 2020, Perşembe
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2 takviye istedi

2 takviye istedi

, Başkan Ağaoğlu ile yaptığı görüşmede, şartların oluşması halinde bir stoper ve bir sağ açık alınması istedi. Yönetim, stoper ile temas kurdu

, transferde sessiz ve derinden gidiyor… İkinci yarı öncesinde ilk bombasını Badou Ndiaye ile patlatan bordomavililerde Başkan Ahmet Ağaoğlu ve , kampında takımın son durumu hakkında zirve yaptı. Gerek ligin ilk yarısı gerekse Antalya kampının ilk bölümündeki izlenimleri doğrultusunda Ağaoğlu'na rapor sunan Çimşir, şartların oluşması halinde 2 mevkiye takviye istedi. Çimşir'in, stoper ve sağ açık talep ettiği öğrenildi. Trabzonspor'un stoper ile bir ön görüşme yaptığı ve 26 yaşındaki oyuncunun haber beklediği belirtildi. Ancak yönetimin farklı isimlerle de görüştüğü ve sonuç alamazsa Esteghlal'in savunmacısının işini bitireceği belirtildi.

  1. 9.1.2020
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