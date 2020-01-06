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06 Ocak 2020, Pazartesi
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En pahalısı Abdülkadir

En pahalısı Abdülkadir

sitesi , verilerini güncelledi. Buna göre 'un en pahalı oyuncusu Abdülkadir Ömür oldu. Sakatlığı sebebiyle uzun süredir forma giyemeyen 20 yaşındaki oyuncunun değeri geçen sezona göre 1 milyon euro düştü.

sitesi , verilerini güncelledi. Buna göre 'un en pahalı oyuncusu Abdülkadir Ömür oldu. Sakatlığı sebebiyle uzun süredir forma giyemeyen 20 yaşındaki oyuncunun değeri geçen sezona göre 1 milyon euro düştü. Yine de 14 milyon euro ile takımın en pahası ismi olmayı başardı.

  1. 6.1.2020
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