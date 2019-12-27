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27 Aralık 2019, Cuma
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Nijeryalıya usulü kutlama!

Nijeryalıya Brezilya usulü kutlama!

sonunda 'un Nijeryalı futbolcusu 'ye kutlaması yapıldı. 27 yaşına giren bordo-mavili futbolcu için önce saha kenarında pasta kesildi, ardından da usulü unlu ve yumurtalı bir kutlama yapıldığı belirtildi. bu görüntü çıktı.

sonunda 'un Nijeryalı futbolcusu 'ye kutlaması yapıldı. 27 yaşına giren bordo-mavili futbolcu için önce saha kenarında pasta kesildi, ardından da usulü unlu ve yumurtalı bir kutlama yapıldığı belirtildi. bu görüntü çıktı.
  1. 27.12.2019
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