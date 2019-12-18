Hataya yer yok
Karaman, Denizlispor maçı sonrası öğrencilerini uyardı Deneyimli hoca “Kalan 2 maçımızı da almalıyız” dedi.
Teknik direktör Ünal Karaman, Denizlispor ile oynanan maçtan sonra soyunma odasında öğrencileriyle bir konuşma gerçekleştirdi. Deneyimli çalıştırıcı bir hayli üzgün olan futbolcularını "Kafanızı kaldırın. Önümüze bakacağız" dedi. Karaman sonrasında uyarılarda bulundu. Basit hatalar nedeniyle kritik puanlar yitirdiklerini hatırlatan usta hoca "Öne geçtiğimiz maçlarda konsantrasyon kaybı nedeniyle çok takıldık. Zirvede olabilirdik. Şimdi önümüzde ligde 2 maç kaldı. Hata istemiyorum. 6 puanı alıp devreye rahat girmeliyiz" ifadelerini kullandı.
- 18.12.2019
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Trabzonspor kaçan puanlara yanıyor
Toplam 1
Yorum
meceylan Adamın dibisin hugo
-
Niye oynamıyorlar!
Toplam 3
Yorum
Kadir Kaliteli stoper şart alttan gelme topcularla şampiyonluk gelmez..
-
Trabzonspor 1-2 Denizlispor | MAÇ SONUCU
Toplam 2
Yorum
Berkan Belki tek forvet kalabalık orta saha ile oynamanın zamanı gelmiştir.Sörloth ve Tony kulübeye cekilebilir.Kazanan takımlar böyle kazanıyor.
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