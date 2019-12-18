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18 Aralık 2019, Çarşamba
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Hataya yer yok

Karaman, Denizlispor maçı sonrası öğrencilerini uyardı Deneyimli hoca “Kalan 2 maçımızı da almalıyız” dedi.

Teknik direktör , Denizlispor ile oynanan maçtan sonra soyunma odasında öğrencileriyle bir konuşma gerçekleştirdi. Deneyimli çalıştırıcı bir hayli üzgün olan futbolcularını "Kafanızı kaldırın. Önümüze bakacağız" dedi. Karaman sonrasında uyarılarda bulundu. Basit hatalar nedeniyle kritik puanlar yitirdiklerini hatırlatan usta hoca "Öne geçtiğimiz maçlarda konsantrasyon kaybı nedeniyle çok takıldık. Zirvede olabilirdik. Şimdi önümüzde ligde 2 maç kaldı. Hata istemiyorum. 6 puanı alıp devreye rahat girmeliyiz" ifadelerini kullandı.

  1. 18.12.2019
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