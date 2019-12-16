Cheshmi beğenildi
Trabzonspor'un gündemine takılan Roozbeh Cheshmi'nin takımı Esteghlal evinde Shahin'i 4-1 mağlup etti. 26 yaşında, 1.92 boyundaki stoper 90 dakika sahada kaldı.
Trabzonspor'un gündemine takılan Roozbeh Cheshmi'nin takımı Esteghlal evinde Shahin'i 4-1 mağlup etti. 26 yaşında, 1.92 boyundaki stoper 90 dakika sahada kaldı. Bordo-mavili ekibin scout ekibi, Roozbeh Cheshmi'yi beğendi. Teknik direktör Ünal Karaman'a olumlu bir rapor yazacakları öğrenildi. Yönetim, Esteghlal kulübüyle masaya oturacak.
- 16.12.2019
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G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
Toplam 1
Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
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