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16 Aralık 2019, Pazartesi
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Cheshmi beğenildi

Cheshmi beğenildi

'un gündemine takılan 'nin takımı Esteghlal evinde Shahin'i 4-1 mağlup etti. 26 yaşında, 1.92 boyundaki stoper 90 dakika sahada kaldı.

'un gündemine takılan Roozbeh Cheshmi'nin takımı Esteghlal evinde Shahin'i 4-1 mağlup etti. 26 yaşında, 1.92 boyundaki stoper 90 dakika sahada kaldı. Bordo-mavili ekibin scout ekibi, Roozbeh Cheshmi'yi beğendi. Teknik direktör 'a olumlu bir rapor yazacakları öğrenildi. Yönetim, Esteghlal kulübüyle masaya oturacak.

  1. 16.12.2019
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